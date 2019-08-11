В Челябинской области обокрали местного фермера

У землевладельца было украдено сельскохозяйственное орудие.

В Октябрьском районе Челябинской области у одного фермера прямо с поля было похищено сельскохозяйственное орудие для обработки почвы — металлические бороны. Об этом потерпевший незамедлительно сообщил в дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому району.

Инцидент произошел в деревне Алесандровка-Никольская. После того, как 47-летний фермер подавал заявление в полицию, были организованы оперативно-розыскных мероприятий. В ходе этих мероприятий был установлен и задержан подозреваемый.

«Им оказался ранее судимый 33-летний житель поселка Петровский. Установлено, что мужчина увидел лежащие без присмотра в поле бороны и погрузил их в свою автомашину, после чего скрылся. Краденое подозреваемый сдал в пункт приема металлолома в поселке Старокомышинск города Копейска, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению», — сообщили корреспонденту сайта «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «кража». Максимальное наказание — лишение свободы сроком до двух лет.

Справедливость восторжествовала: фермеру вернулись его металлические бороны. А подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.