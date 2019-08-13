Южноуральцев предупреждают о новом виде мошенничества

Специалист Центробанка рассказал, как действовать, если вы поняли, что вас пытаются обмануть.

Мошенники развиваются и изобретают все более нестандартные способы «развода» россиян на деньги. «Российская газета» опубликовала историю очередного обмана: теперь злоумышленники звонят «из банка», обращаются по имени и предлагают помощь. Сотрудник кредитной организации рассказывает, что ему стала известна попытка несанкционированного перевода средств со счета. Примечательно, что происходит это другом регионе. «Банк» видит эти попытки и блокирует списание.

Звонящие долгое время не вызывают подозрений, так как не пытаются узнать никаких конфиденциальных данных. В качестве помощи для обеспечения полной безопасности всех счетов «сотрудник банка» предлагает сверить все гаджеты, с которых владелец управляет движением своих денег.

Здесь мошенник захочет выведать вид операционной системы, которую использует жертва. Здесь в «бой» вступает программа делегирования teamviewer. Для того, чтобы обезопасить счета, «сотрудник банка» предложит воспользоваться этим приложением. С его помощью мошенник сможет удаленно подключиться к любому устройству и похитить конфиденциальную информацию.

Доказать, что на устройство «вломились» мошенники в данном случае практически невозможно. Ведь жертва сама сообщает данные для доступа на гаджет.

В студии программы «Есть вопрос» побывала Людмила Панина, начальник отдела платежных систем и расчетов Челябинского Отделения Банка России. Она рассказала о наиболее распространенных способах обмана владельцев банковских карт, а также дала советы по тому, как себя вести, если вы поняли, что вас пытаются обмануть.

В первую очередь, нужно в тайне хранить персональные данные банковской карты: номер, пин-код, данные о владельце и сроке действия, секретный код, расположенный на оборотной стороне карты.

«Необходимо узнать имя, должность и место работы (подразделение кредитной организации) звонящего. Сообщить, что Вы свяжетесь с ним позднее и под любым предлогом прекратить разговор, положив трубку. На обороте каждой карты есть номер телефона кредитной организации, которая ее выпустила. Следует связаться с банком и прояснить ситуацию», — рекомендует Людмила Панина.

Номер карты нужно набирать вручную, а не путем обратного набора того телефона, с которого поступил звонок. Следует также иметь в виду, что по закону банк может приостановить любую транзакцию на два рабочих дня, если посчитает ее сомнительной. Именно за это время сотрудник кредитной организации связывается с владельцем счета, чтобы уточнить информацию по переводу. Ответа «да» или «нет» реальному сотруднику банка будет достаточно.

Деньги, похищенные с карты, вернуть можно, но только в случае, если жертва мошенников не отдавала персональных данных добровольно. Доказать обман, если Вы сами рассказали все свои секреты, практически невозможно. Будьте бдительны и берегите свои средства.