Ситуация с жителями Челябинской области в Симферополе разрешилась

Пресс-служба аэропорта прокомментировала сложившуюся ситуацию.

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Жительницу Челябинска, которую не пропустили на борт самолета авиакомпании Норд Винд из-за подозрения на ветрянку у ребенка, из аэропорта Симферополь направили в детскую краевую больницу.

В пресс-службе аэропорта после обращения корреспондента сайта «Первый областной» сообщили, что об инциденте знают. Авиаузел со своей стороны сделал все возможное, чтобы ситуацию разрешить.

«Сегодня в медпункт аэропорта Симферополь в сопровождении родителей был доставлен ребенок с признаками ветряной оспы. Пассажиры направлялись в Челябинск. После медицинского осмотра и согласия матери было принято решение о вызове бригады скорой помощи для ребенка и оформлены все документы, позволяющие пассажирам компенсировать стоимость неиспользованных билетов. В данный момент ребенок в сопровождении матери направлен в республиканскую детскую инфекционную клиническую больницу в Симферополе», — сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополь.

Надежда рассказала, что в больнице для них созданы благоприятные условия, а ситуация разрешилась положительно. Сейчас мама с дочкой отсчитывают время, через которое они окажутся дома.