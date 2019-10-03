Трап и самолет не поделили дорогу в аэропорту Челябинска

Из-за аварии пассажиры не смогли улететь в Москву вовремя.

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Самоходный трап столкнулся с самолетом в Челябинске. Инцидент произошел сегодня утром, 3 октября, пассажиры не пострадали.

Воздушное судно А-321, должно было вылететь в 5:10 в аэропорт Шерметьево. Но из-за столкновения, рейс перенесли.

«При передвижении по лётному полю самоходный трап врезался в борт самолёта. Пострадавших нет. Половина пассажиров уже улетела на другом самолёте. Вторая половина полетит в ближайшее время», — рассказал Сергей Куклев.

Из информации онлайн-табло аэропорта пассажиры улетели в Москву в 12-40.