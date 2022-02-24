Жительница Миасса лишилась денег и техники после свидания с незнакомцем из соцсети

Сумма ущерба составила 53 тысячи рублей

В полицию обратилась 22-летняя жительница Миасса. Девушка познакомилась с мужчиной в соцсети, а после свидания лишилась техники и денег, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Молодые люди договорились встретиться на съемной квартире в Миассе для совместного времяпрепровождения. После встречи, когда мужчина ушел, потерпевшая обнаружила пропажу ноутбука, сотового телефона и денег.

«Установлен и задержан ранее неоднократно судимый житель Копейска 1999 года рождения, причастный к совершению противоправного деяния», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.