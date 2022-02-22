Масленица в Челябинске: где и как будут провожать зиму

Парки города подготовили сценарии народных гуляний

Масленичная неделя в 2022 году начинается с 28 февраля, тогда же пройдут и первые народные гулянья.



Парк им. Пушкина

28 февраля в 16:00 провожать зиму будут в парке Пушкина. Там приготовили детскую программу из традиционных национальных забав: бег в мешках, перетягивание каната, бои подушками и «стенка на стенку». Как полагается, будут песни, народные танцы и хороводы, а перед каждым развлечением расскажут его историю.

Отметить праздник обещают максимально аутентично, прямо как на Руси много веков назад.

Масленица в музее

В Историческом музее Южного Урала праздновать Масленицу начали еще с 21 февраля и будут гулять до 5 марта. В музее скоморохи Антошка и Тимошка проведут театрализованную программу с играми и заданиями для детей. Залы музея украсят. Кроме того, проведут мастер-класс, где сделают масленичный круг, который каждый сможет украсить лентой с пожеланием.

Широкая Масленица

Самые крупные гулянья пройдут в конце масленичной недели, 6 марта. Встречать весну в этот день будут в Саду Победы и на площади у главного корпуса ЧелГУ.





Возле ЧелГУ запланирована театрализованная концертная программа, большая ярмарка народных ремесел, областной конкурс блинов и масленичных кукол. Можно попробовать себя в конкурсе силачей или артистично исполнить частушки. Не обойдется без народных песен, танцев и традиционных игрищ для детей и взрослых.

У ЧелГУ празднование пройдет с 10:00 до 14:00, а в Саду Победы — с 12:00 до 15:00, так что, если постараться, успеть можно везде.

Программа праздника в парке Гагарина и парке Терешковой станет известна позже.