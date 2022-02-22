В Челябинской области открыли «горячую линию» для переселенцев из ДНР и ЛНР

Номер круглосуточного многоканального телефона — 8-800-201-90-33.

В Челябинской области запустили «горячую линию» для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Номер круглосуточного многоканального телефона — 8-800-201-90-33, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По телефону «горячей линии» принимаются звонки от вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Все обращения будут направлены в органы власти и местного самоуправления для отработки по компетенции.

Тем временем в Челябинской области формируется сбор гуманитарной помощи для жителей народных республик. Фоторепортаж из волонтерского пункта — на сайте ИА «Первое областное».