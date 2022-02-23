В жилом доме в Челябинской области взорвался газовый баллон

Взрывная волна выбила окна и межквартирные перегородки. Есть пострадавшие

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В многоквартирном доме в Сатке сегодня, 23 февраля, взорвался пятилитровый газовый баллон. Сообщение о взрыве поступило на пульт МЧС в 11:50.



В результате инцидента пострадали двое: мужчина 1972 года рождения и подросток 2007 года рождения. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в Центральную районную больницу.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, баллон находился в туалете квартиры на первом этаже четырехэтажного дома по адресу улица 1-ый квартал, 4. Взрывная волна выбила семь окон и межквартирные перегородки. Несущие конструкции не повреждены.

Сейчас на месте работают РСЧС.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован о ситуации, по его поручению на место выехал глава района Александр Глазков. Перед ним поставлена задача детально разобраться в ситуации и оказать всестороннюю помощь пострадавшим.