Жительница Коркино убила мужа, защищая грудного ребенка

Мужчина истязал младенца, не взирая на крики матери.

Послушать 00:00

Местный житель Коркино, у которого имелась жена и маленькая дочь, рожденная в 2019 году, употреблял наркотики, в том числе и дома. После одного из приемов, не отдавая отчет своим действиям, он взял младенца на руки и начал сдавливать ей руками голову, туловище и ноги.

Жена неоднократно просила отпустить ребенка, но глава семейства никак не реагировал на крики женщины. Затем он и вовсе упал с дочкой на пол, полностью навалившись на нее, чем причинил телесные повреждения.

Жена, находясь в состоянии аффекта, нанесла своему мужу ряд ударов ногами, руками, а также неустановленным предметом и несколько ударов ножом, от чего мужчина умер. В итоге, женщину наказал суд.

«Приговором Коркинского городского суда жительница г. Коркино признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием со стороны потерпевшего и иными противоправными действиями потерпевшего)», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Отмечается, что с учетом мнения прокурора суд назначил виновной наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.