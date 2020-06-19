Убитого мужчину нашли в подожженном мусорном контейнере в Челябинске

Возбуждено уголовное дело.

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Ночью 17 июня в Калининском районе, на улице Молодогвардейцев загорелся один из мусорных контейнеров. Прибывшие на место пожара спасатели обнаружили в нем еще и труп мужчины с множественными ножевыми ранениями.

Теперь этой ужасной «находкой» занялись сотрудники Следственного комитета по Челябинской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент сотрудниками правоохранительных органов проводятся все мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего, а также разыскиваются лица, причастные к данному деянию. Расследование уголовного дела продолжается.