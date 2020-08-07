В лесу Коркино нашли бездомную без признаков жизни

Причины гибели женщины устанавливает следственный комитет.

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Бездомную без признаков жизни обнаружили в Коркино. Тело 43-летней женщины было найдено в четверг, 6 августа, в лесном массиве Коркино. По данным «Первого областного» погибшая не имела постоянного места жительства, а обитала она в заброшенном доме на окраине леса.



«Нет оснований говорить, что смерть носит криминальный характер. Женщина без постоянного места жительства, жила на окраине леса в заброшенном доме. Ей было 43 года»,— сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства инцидента. Для выяснения причин смерти женщины назначено судебно-медицинское исследование.