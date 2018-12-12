/ Жительница Беларуси просит помочь в поисках своей мамы, которая пропала на Южном Урале

Тамара Зеленина пропала без вести 7 ноября.

На сайт «Первый областной» обратилась Екатерина Шамович, читательница из Минска. Женщина просит помочь всех неравнодушных жителей Южного Урала в поиске ее мамы, Зелениной Тамары Михайловны, которая пропала без вести 7 ноября этого года, на территории Челябинской области.

Она торговала на ярмарках в поселках и городах Свердловской и Челябинской области, передвигалась на микроавтобусе «Мерседес Спринтер 4028 EP-5» с водителем, который в воскресенье, 11 ноября, вернулся в Минск без нее, сказав, что она якобы пересела со всеми вещами в другой микроавтобус, выбросив при нем свою сим-карту. — пишет Екатерина Шамович.

Водитель микроавтобуса, на данный момент находится под следствием. В полиции Минска проверяется его причастность к исчезновению пенсионерки. Сейчас расследованием исчезновения Тамары Зелениной также занята полиция Кыштыма и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» на Южном Урале, но пока что поиски не могут быть начаты, поскольку нет представления о том, где начинать работу.

Возможно, она получила тяжкие травмы, может быть, потеряла память, может быть, находится где-то с кем-то. Крайний раз она выходила на связь в 18:07, 7 ноября при выезде из города Кыштым, она должна была поехать в поселок Лосиный Свердловской области, но туда так и не приехала, с того вечера телефон ее недоступен, а о ее местонахождении ничего неизвестно. — пишет Екатерина Шамович.

Женщина просит всех неравнодушных жителей Челябинской области помочь в поиске Тамары Зелениной. Полезными могут быть любые сведения о местонахождении пенсионерки.

Приметы: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, пепельные волосы с сединой, глаза серо-голубого цвета.

Была одета в: темно-сиреневую куртку, черные утепленные штаны, темно-серые резиновые сапоги и черную вязаную шапку.

При себе у Тамары Зелениной находилась черная женская сумка.

Любую информацию о местонахождении женщины просим сообщить по номеру 8−800−700−54−52 или по телефону 112.