/ Таксисты будут помогать в поисках без вести пропавших

Водители получат ориентировки в приложении.

Компания «Яндекс» в своем блоге анонсировала партнерство с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт». Теперь водители-партнеры «Яндекс. Такси» смогут принять непосредственное участие в поиске пропавших людей.

По словам представителей «Яндекса», для этого компания доработала приложение «Таксометр». Перед началом сотрудничества также был проведен опрос водителей. 80% заявили, что готовы получать сообщения о пропавших вблизи людях.

В конце ноября мы прислали им приглашение участвовать в проекте и первые ориентировки. Если «Лиза Алерт» ищет человека в городе, где работает водитель, ему в Таксометр придёт уведомление. В нём будет кнопка «Ориентировка». Нажав на неё, можно увидеть фотографию исчезнувшего человека, его особые приметы, примерное место, где его видели в последний раз, а также номер для связи с поисковым отрядом. Если таксист заметит похожего человека среди пешеходов или своих пассажиров, он сможет сообщить об этом на горячую линию. Оператор расскажет ему, что делать дальше. — говорится в блоге «Яндекса».

На сегодняшний день в «Яндекс. Такси» зарегистрировано более 500 тысяч водителей-партнеров. В компании уверены, что распространение ориентировок среди таксистов посредством приложения значительно увеличит шансы на успех в поисках.

Сотрудничество «Яндекса» и «Лиза Алерт» началось во всех регионах работы поисково-спасательного отряда.