/ Пропавшая восьмиклассница с татуировкой Freedom найдена живой

Об этом сообщил поисковый отряд «Легион Спас».

На Южном Урале закончены поиски пропавшей в понедельник, 17 декабря восьмиклассницы Ксении Захариной. Ранее сайт «Первый областной» рассказывал об исчезновении девушки.

Сообщение о том, что Ксения Захарина найдена, появилось в группе поискового отряда «Легион-СПАС Челябинск». Информацию так же подтвердил отец Ксении, Андрей Захарин, который написал пост на своей личной странице.

Уважаемые друзья, спасибо огромное за поддержку. Дочь нашлась, слава Богу жива-здорова. Где была пока не знаю. Буду выяснять. Еще раз огромное спасибо! — гласит сообщение.

Где находилась девушка, пока не уточняется. Отметим, что помимо волонтеров, к поискам были подключены сотрудники полиции.