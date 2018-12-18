/ Восьмиклассницу с татуировкой Freedom разыскивают в Челябинске

Ксения Захарина ушла из дома 17 декабря.

В понедельник, 17 декабря, ушла в школу и не вернулась домой ученица восьмого класса Ксения Захарина. Школьница сообщила родственникам, что направилась к бабушке, однако у нее она не появилась и перестала выходить на связь. Ранее девушка не убегала из дома.

Особые приметы Ксении: на вид 15−16 лет, рост около 160 сантиметров. Волосы темно-русого цвета, голубые глаза и прямой ном. На запястье татуировки: роза с колючей проволокой и надписью Freedom на английском языке.

Девушка была одета в темно-синий пуховик ниже колен, вязаная шапка черного цвета, черные джинсы и кроссовки «Найки».

Если вы располагаете информацией о местонахождении Ксении, просим сообщить ее по телефонам дежурной части отдела «Советский» Челябинска: 799−76−50, 237−06−76, 237−06−88, 237−90−43 или 02.