Жители Троицка остались без воды с самого утра

На отключение пожаловались жители поселка Жиркомбинат.

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Треть Троицка осталась без воды. Об этом рассказали сами жители города. По их словам, проблема продолжается еще со вчерашнего дня. Водоснабжение было отключено в верхней части Троицка. Некоторые горожане опасались, что это произошло из-за неуплаты долгов. Однако администрация города развеяла сомнения жителей города.

«Была авария на насосной станции, отключилось электричество, встали насосы», — рассказали в пресс-службе администрации Троицка.

На момент написания материала ведутся по восстановлению водоснабжения. Скоро воду снова пустят по трубам.