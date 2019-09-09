Автомобиль с ребенком внутри въехал в дерево в Магнитогорске

Женщина-водитель была госпитализирована в одну из местных больниц.

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Автолюбительница из Магнитогорска не справилась с управлением на большой скорости и въехала в дерево. Об этом рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области. Инцидент произошел вчера утром на улице Советской.

«37-летняя женщина, управляя автомобилем Peugeot 206, по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части вправо, где совершила наезд на дерево», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Свидетели происшествия также рассказали, что женщина ехала не одна: с ней в машине находился ребенок, который чудом не получил травм. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована.