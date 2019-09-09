Налетчики в масках ограбили алкомаркет в Копейске

Ограбление зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Двое в масках ворвались в один из магазинов Копейска. Инцидент произошел еще 5 сентября на улице Томилова. В магазин «Пиво & мания» ворвались двое грабителей. Сначала один из них удерживал продавца, в то время, как второй пытался взломать кассовый аппарат. Однако налетчикам не удалось достать деньги, поэтому воры решили разделиться: один следил за дверью, а другой заставлял женщину открыть кассу. Нажать тревожную кнопку продавцу удалось только после их ухода.

«В ОМВД России по городу Копейску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 („Грабёж“)», — рассказали в пресс-службе МВД по Челябинской области.

Сайту «Первый областной» удалось связаться с хозяйкой торговой точки. Напуганная владелица от комментариев отказалась, сославшись на то, что это может помешать расследованию. Сейчас правоохранительные органы проводят мероприятия направленные на установление личностей налетчиков. Видео с камер наблюдения можно посмотреть на 1obl.tv.