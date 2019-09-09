Магнитогорцы рисковали жизнью в опасной квест-комнате

Владельцы помещения халатно относились к безопасности.

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В Магнитогорске проводили опасные квесты. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Во время проверки квест-комнаты по улице Октябрьской в Ленинском районе выяснилось, что владелец помещения не соблюдал правила пожарной безопасности. Так, в подсобке было множество деревянных конструкций и пакетов с бумагой, пути для эвакуации были заставлены, а огнетушитель в комнате и вовсе оказался просроченным.

«В связи с выявленными нарушениями федерального закона „О пожарной безопасности“, а также постановления правительства РФ от 25.04.2012 N 390 „О противопожарном режиме“ в отношении предпринимателя прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Организатору действительно страшных квестов предстоит выплатить штраф за халатность в размере 20 тысяч рублей.