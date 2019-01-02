/ Жители трех соседних подъездов в доме, где произошел взрыв, смогут забрать свои вещи

Завтра у них будет возможность дважды зайти в свои квартиры.

Жители эвакуированных подъездов дома № 164 смогут завтра, 3 января, дважды посетить свое жилье. Такая возможность у проживающих в 5, 6 и 7 подъезде будет в 12:00 и 16:00 часов. Для посещения будет выделено по полчаса.

Также отметим, что сегодня на прием к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому пришло 39 человек. Все обращения были зафиксированы в установленном порядке. Вопросы магнитогорцев рассматривали на приеме чуть больше 4 часов. В это же время было выдано 11 паспортов для жителей дома, где произошла трагедия. Госпошлина с жильцов не взималась.