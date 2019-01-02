/ Количество жертв в Магнитогорске увеличилось, их опознают родные

Опубликован список опознанных погибших.

На данный момент, число жертв трагедии в Магнитогорске достигло уже 22 человек. Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов. Сейчас установлена личность 19 человек, найденных в обломках подъезда № 7. Редакция «Первого областного» выражает глубочайшие соболезнования семьям тех, кто потерял своих близких.

Анисимова Ольга Никитична, 1923 г. р.

Антропова Клавдия Николаевна, 1932 г. р.

Антилова Татьяна Ивановна, 1986 г. р.

Антилов Виктор Дмитриевич, 1989 г. р.

Антилова Ульяна, 2017 г. р.

Воронцов Виктор Владимирович, 1976 г. р.

Дружкина Раиса Васильевна, 1941 г. р.

Игнатьев Александр Викторович, 1957 г. р.

Игнатьева Марина Васильевна, 1958 г. р.

Кремлев Андрей Геннадьевич, 1964 г. р.

Кремлева Елена Александровна, 1965 г. р.

Крамаренко Игорь Анатольевич, 1987 г. р.

Крамаренко Анастасия Владимировна, 1987 г. р.

Крамаренко Милана Игоревна, 2017 г. р.

Овчинникова Галина Ефимовна, 1949 г. р.

Плюхина Светлана Васильевна, 1940 г. р.

Сагадатов Ильмир Иштимерович, 1990 г. р.

Топко Татьяна Кузьминична, 1948 г. р.

Цупина Таисия Ивановна, 1939 г. р.

На месте трагедии не прекращаясь ведется поисковая работа и разбор завала, вывозятся обломки. Вечером к дому, где прогремел взрыв, вновь приехал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, чтобы лично проконтролировать процесс.