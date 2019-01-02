/ Количество жертв в Магнитогорске увеличилось, их опознают родные

На данный момент, число жертв трагедии в Магнитогорске достигло уже 22 человек. Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов. Сейчас установлена личность 19 человек, найденных в обломках подъезда № 7. Редакция «Первого областного» выражает глубочайшие соболезнования семьям тех, кто потерял своих близких.
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Анисимова Ольга Никитична, 1923 г. р.
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Антропова Клавдия Николаевна, 1932 г. р.
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Антилова Татьяна Ивановна, 1986 г. р.
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Антилов Виктор Дмитриевич, 1989 г. р.
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Антилова Ульяна, 2017 г. р.
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Воронцов Виктор Владимирович, 1976 г. р.
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Дружкина Раиса Васильевна, 1941 г. р.
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Игнатьев Александр Викторович, 1957 г. р.
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Игнатьева Марина Васильевна, 1958 г. р.
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Кремлев Андрей Геннадьевич, 1964 г. р.
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Кремлева Елена Александровна, 1965 г. р.
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Крамаренко Игорь Анатольевич, 1987 г. р.
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Крамаренко Анастасия Владимировна, 1987 г. р.
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Крамаренко Милана Игоревна, 2017 г. р.
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Овчинникова Галина Ефимовна, 1949 г. р.
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Плюхина Светлана Васильевна, 1940 г. р.
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Сагадатов Ильмир Иштимерович, 1990 г. р.
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Топко Татьяна Кузьминична, 1948 г. р.
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Цупина Таисия Ивановна, 1939 г. р.
На месте трагедии не прекращаясь ведется поисковая работа и разбор завала, вывозятся обломки. Вечером к дому, где прогремел взрыв, вновь приехал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, чтобы лично проконтролировать процесс.