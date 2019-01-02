/ Пострадавшего из Магнитогорска доставили в Челябинск

Молодой человек перенес дорогу нормально.

Молодой человек 26 лет, который пострадал при взрыве подъезда дома № 164 в Магнитогорске, доставили в Челябинскую областную клиническую больницу на реанимационном автомобиле. Мужчина был найден 31 декабря, сегодня, после транспортировки, его состояние оценивается как стабильное, без ухудшений после дороги.

В Магнитогорске все еще ищут его жену и трех маленьких детей, которые также находились дома, в момент, когда произошло разрушение подъезда из-за взрыва бытового газа. Работы по разбору завала ведутся круглосуточно с 31 декабря. На данный момент появилась информация, что из-под обломков достали еще несколько тел. Число пострадавших в трагедии — 26 человек.