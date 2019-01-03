/ Слухи вокруг трагедии в Магнитогорске обросли небывалыми подробностями

Интернет-сообщества сеют панику, придумывая теории заговора.

На данный момент в Сети гуляет множество домыслов, которые связаны с трагедией в Магнитогорске. В комментариях к постам в социальных сетях строятся версии и вспоминаются теории заговора. К этому, по-настоящему страшному событию, пытаются привязать другие происшествия. Слухи, которые так активно продвигаются сейчас в интернете, являются только слухами. Помните, что верить можно исключительно официальным источникам.

Самым распространенным слухом сейчас является то, что взрыв подъезда жилого дома в Магнитогорске — это теракт. Официальный представитель Следственного комитета России заявила, что взрывчатых веществ или их частиц в завалах подъезда № 7 не было обнаружено. Причиной трагедии является взрыв бытового газа. Также, никак не связано с трагедией и загоревшееся маршрутное такси. На многочисленных видео, где видно горящий автомобиль, слышно звуки, которые тут же назвали «автоматной очередью». Их легко можно объяснить тем, что во время пожара, в машине могли лопаться и взрываться те или иные части салона или механизмов.

К тому же, для того, чтобы накалить обстановку, многие начали рассказывать о том, что в Магнитогорске прогремит еще несколько взрывов. Эта информация придумана кем-то, для того, чтобы сеять панику. Такое поведение нередко встречается во время серьезных происшествий и подобные сообщения нужно просто игнорировать.

Многие решили, что трагедия — это лучший способ навариться. Были созданы фейковые счета для сбора денег пострадавшим. Не отправляйте деньги мошенникам, на данный момент сбор средств не ведется.

Не верьте слухам, будьте бдительны, помните, что есть люди, которые найдут свою выгоду не смотря на трагедию.