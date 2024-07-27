Жители подтопленного Киолима начали возвращаться в свои дома

Но в поселке все еще дежурят спасатели

В администрации Карабаша начинается заседание оперативного штаба под руководством губернатора Алексея Текслера. До этого глава региона побывал на месте подтопления — в поселке Киолим — лично. О положении дел на месте Алексей Текслер рассказал журналистам.

«Вчера размыло дамбу Киолимского водохранилища. Вода как раз прошла через Киолим, 35 человек были эвакуированы в Карабаш, в пункт временного размещения. Кто-то поехал к родным. Питание, вода — все обеспечено. Я работаю непосредственно на месте. Повстречался и с жителями. Будем оказывать всю необходимую помощь: и выплаты, и восстановление», — заявил губернатор.

На заседании штаба обсудят организационно-технические вопросы. Специалисты министерства социальных отношений Челябинской области уже в Карабаше, общаются с семьями. Специальная комиссия оценит ущерб каждого домохозяйства.

«Вода ушла, сейчас люди возвращаются в поселок. Несколько домов еще подтоплено, там находится МЧС. После штаба я объеду все населенные пункты. В целом ситуация находится на контроле», — добавил глава региона.





Между тем жители Карабаша несут вещи и обувь для пострадавших от потопа. Пункт сбора вещей организован на первом этаже мэрии. Три семьи уже обратились сюда, им помогли выбрать вещи как на взрослых, так и на детей.





К сбору благотворительной помощи подключились местные банки. Ожидается, что в течение дня они передадут посылки с новыми вещами.

Как выглядит Киолим после потопа, мы показали в фоторепортаже наших корреспондентов, работающих на месте.

Для ликвидации последствий непогоды, которая навредила и другим поселкам Челябинской области, задействованы все силы.

Текст: Ольга Бороденок, Ирина Голлай