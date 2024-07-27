Пункт приема одежды для пострадавших открыли в мэрии Карабаша

Собирают детские и взрослые вещи

В администрации Карабаша организован пункт приема одежды для людей, пострадавших от подтопления. Здесь готовы принять мужскую, женскую, а также детскую одежду и обувь.

В Челябинске сбор вещей ведет Народный фронт. В офис организации на улицу Цвиллинга, 20, можно также принести одежду и обувь, а еще предметы личной гигиены, продукты питания и спальные принадлежности с 11 утра до 18 часов вечера.

Напомним, в пятницу из-за прорыва дамбы был затоплен поселок Киолим. Уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка: Мухаметово, Байдашево, Карасево. Из них эвакуировали 163 человека, в том числе 21 ребенка. Никто из жителей при разливе воды не пострадал.

Сейчас на базе двух школ Карабаша развернуты пункты временного размещения, в них находятся восемь человек. Они обеспечены всем необходимым, в том числе питанием и питьевой водой.