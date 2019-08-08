Жители Озерска, пострадавшие в ДТП под Новороссийском, госпитализированы

Они находятся в местном медицинском учреждении.

В страшной аварии под Новороссийском, где пострадали уроженцы Челябинска, получили травмы и другие южноуральцы. Мать и сын, жители Озерска, находились в туристическом автобусе, который упал с обрыва. Их госпитализировали в местное медицинское учреждение.

«Все пострадавшие в аварии находятся в ГБУЗ "Городская больница № 1″ города Новороссийска. Жители Озерска, женщина и ее сын, находятся в состоянии средней степени тяжести. Больше пока нет никакой информации», — сообщили сайту bfm74.ru в Городской больнице № 1 Новороссийска.

По предварительным данным, часть пострадавших могли доставить в краевую больницу в Краснодар, но точных о других о пострадавших южноуральцев пока нет.