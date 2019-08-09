В Челябинской области во время аварии пострадал 7-месячный малыш

Ребенок получил телесные повреждения.

В Челябинской области в дорожно-транспортном происшествии пострадал 7-месячный ребенок. Авария произошла вчера, 8 августа, в 17:00 часов. На 11 километре автодороги Магнитогорск — Кизил — Сибай произошло столкновение автомобилей «ЗАЗ Вида» и «Лада Гранта».

«За рулем автомобиля "ЗАЗ Вида" находился 60-летний мужчина, который, по предварительным данным, не предоставил преимущества в движении автомобилю "Лада Гранта", под управлением 30-летнего мужчины, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

В аварии пострадали пассажиры автомобиля «Лада Гранта»: 45-летняя женщина и 7-месячный мальчик. Они получили телесные повреждения, им назначили амбулаторное лечение.