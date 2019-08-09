Озерчан, пострадавших в ДТП под Новороссийском, выписывают из больницы

Несколько южноуральцев сейчас находятся в медучреждениях.

Стали известны подробности о состоянии южноуральцев, которые пострадали в дорожно-транспортном происшествии под Новороссийском. Несколько семей остаются в больницах Краснодарского края после того, как на автодороге автобус с туристами столкнулся с легковым автомобилем.

«Состояние одной из семей: матери с сыном — удовлетворительное. Их должны выписать уже сегодня. Вторая семья была переведена по линии санавиации в краевую больницу в Краснодар, они в тяжелом состоянии», — сообщили сайту bfm74.ru в Городской больнице № 1 Новороссийска.

Напомним, что авария произошла вечером 7 августа. Туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем, в котором находилось сразу несколько семей. Оба транспортных средства упали с тридцатиметрового обрыва. В результате аварии скончалось три человека: женщина и двое детей. Все они — уроженцы Челябинска.