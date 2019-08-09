Момент аварии под Новороссийском попал на видео

Автобус протаранил иномарку с южноуральцами.

Столкновение экскурсионного автобуса Хёндай и внедорожника Фольксваген Туарег в Верхнебакановском районе Краснодарского края было запечатлено на видео. Кадры с регистратора разместили в социальной сети в одной из групп Новороссийска. На кадрах видно, как автобус на большой скорости врезается в иномарку и оба транспортных средства «летят» в обрыв.

Вчера, 8 августа, в отношении водителя автобуса было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия было установлено, что он во время движения не соблюдал положенную дистанцию. Именно это стало причиной столкновения. Водитель был задержан, в настоящее время следователь через суд добивается его заключения под стражу.

Напомним, авария, в которой пострадали 8 южноуральцев, произошла под Новороссийском вечером 7 августа. В результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля трое людей, в том числе двое несовершеннолетних, погибли, более 40 получили травмы разной степени тяжести.