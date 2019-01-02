/ Жители Москвы несут цветы к представительству Челябинской области

Стихийный мемориал организовали неравнодушные москвичи.









Около дверей постоянного представительства Челябинской области в Москве появился стихийный мемориал. Жители города, которых тронула трагедия, приносят к дверям постпредства цветы и свечи. Каждый хочет выразить свои соболезнования большому горю магнитогорцев.

Тем временем, над разбором завалов, полным ходом ведется работа. Место трагедии снова посетил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Сейчас ведется демонтаж стены, которая оставляет риск обрушения всего здания. Завалы внизу разбирают в безопасных участках.