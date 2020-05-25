Жители Миасса сообщают о новых возгораниях в Ильменском заповеднике

Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС региона.

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На пожары в Ильменском заповедники жалуются жители Миасса. По их словам, его территория загорается практически каждый день, а из окон близлежащих домов видны столбы дыма.



Однако в МЧС данную информацию опровергают. По словам пресс-службы ведомства, сейчас все возгорания на территории Ильменского заповедника потушены. Всего за период с 25 апреля по 19 мая их было зарегистрировано 3, сообщили в главном управлении МЧС по Челябинской области.

«Возгорания были, но сейчас они потушены, на данный момент там возгораний нет, либо подразделения не вызваны на место. С 25 апреля по 19 мая было всего 3 возгорания, общая площадь составила порядка 230 гектаров»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что сейчас в Челябинской области действует противопожарный режим. В ГУ МЧС напомнили, что посещение лесов, а также сжигание мусора и травы запрещено и влечёт за собой административную и уголовную ответственность.

Отметим, что о ликвидации возгорания на территории Ильменского заповедника в МЧС объявили 10 мая. Тогда пожарные сражались со стихией на протяжении 4 дней, а общая площадь возгорания составила 135 гектаров.