Южноуральцев убедительно просят не поджигать тополиный пух

Такие возгорания уже привели к резонансным происшествиям.

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Каждый год МЧС предупреждает людей не жечь тополиный пух, который стелется по земле. Но каждый год происходят серьезные возгорания из-за шалостей детей и взрослых.

Не обошлось без происшествий и в этом году. К примеру, 6 июня в Челябинске подожженный тополиный пух уничтожил несколько автомобилей на стоянке по улице Братьев Кашириных. А 7 июня пожарный расчет выезжал тушить возгорание «летнего снега» на Успенском кладбище.

Помимо этого, в понедельник, 8 июня, на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре на береговой линии озера Смолино, между поселками Сухомесово и Беговой, прямо рядом с частными домами. Вновь горел тополиный пух, но также и сухая растительность. Подоспевшие пожарные сумели не допустить распространение огня на дома людей.

«Только 8 июня специалисты Челябинского гарнизона осуществили 31 выезд на тушение тополиного пуха. В отдельных районах в боевой расчет введена резервная техника. Одной из самых эффективных мер является элементарная проливка мест скопления тополиного пуха, однако эта работа ведется недостаточно активно», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Чаще всего поджигают тополиный пух дети и подростки. Поэтому в ведомстве убедительно призывают жителей области не проходить мимо шаловливой детворы и пресекать любые их попытки поджечь пух.

Также важно помнить, что огонь от подожженного тополиного пуха способен с большой скоростью распространяться на значительные расстояния и воспламенить на своем пути абсолютно любые предметы. Если вы заметили пожар и не можете справиться с ним самостоятельно, то следует немедленно вызвать пожарный расчет по номеру 101 или 112.