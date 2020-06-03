«Почта России» выпустила конверты с Ильменским заповедником

Одной из достопримечательностей Южного Урала в этом году исполнилось 100 лет.

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Конверты посвященные Ильменскому заповеднику вышли в обращение в Челябинской области. Первый тираж в количестве 250 тысяч штук уже доступен в почтовых отделениях Южного Урала.



На конверте изображена одна из самых узнаваемых достопримечательностей «Ильменки» — береговая скала озера Большое Миассово, мыс Кораблик. Сам он содержит знак почтовой оплаты — литеру А. Это значит, что для отправки в нем письма или открытки весом до 20 граммов в любой российский регион дополнительных марок не потребуется, заявили в пресс-службе «Почты России».

«Ильменский заповедник — одна из визитных карточек Южного Урала. Выпуская почтовую продукцию, посвященную местным природным богатствам, мы помогаем взглянуть на Челябинскую область с другого ракурса, по — новому открыть ее для жителей других регионов и иностранцев. Почтовый конверт пополнит коллекции филателистов и станет прекрасным сувениром для туристов, посетивших Южный Урал»,— отметил директор регионального управления «Почты России» Владимир Образцов.

Конверты с местной тематикой выходят 3 — 4 раза в год и, как правило, посвящены выдающимся событиям, юбилейным датам и достопримечательностям. Отметим, что этот год для Ильменского заповедника — юбилейный. 14 мая одному из старейших парков России исполнилось 100 лет.