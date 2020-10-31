В Ашинском районе неизвестные подожгли стог сена

Избежать трагедии удалось благодаря бдительности соседей.

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Накануне днём в Ашинском районе Челябинской области пожарным поступило сообщение о горении стога сена вблизи частного жилого дома. Спасатели незамедлительно отправились на место ЧП. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

О возгорании сообщили бдительные соседи, заметившие дым, идущий от стога сена. На момент прибытия пожарных о происшествии узнали и собственники хозяйства и сразу же вызвались помочь спасателям.

«Для ликвидации пожара были поданы стволы. Хозяева растаскивали пролитые водой навильники сена. Пожар удалось быстро локализовать, распространение огня было остановлено, а во избежание повторного возгорания тлеющее сено пришлось полностью разобрать»,— рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём пока неустановленных лиц. Точную причину возгорания предстоит узнать сотрудникам отделения надзорной деятельности и профилактической работы.

Как отметили пожарные, сено — это легковоспламеняющийся материал, и достаточно одной искры, чтобы стог загорелся и создал угрозу близлежащим дома и прочим строениям. Поэтому сотрудники «чрезвычайного» ведомства напоминают о том, как важно соблюдать правила пожарной безопасности.