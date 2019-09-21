Жители Коркино уже три дня живут без электричества

Проблемы с электроэнергией появились после штормового ветра.

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В Челябинской области все еще разбирают последствия стихийной бури, разразившейся на территории региона 19 сентября. Жители улицы Крупской в городе Коркино с 18:00 четверга живут без электроэнергии. Сильный ветер повредил провода электроснабжения.

«В аварийной службе нам сказали, что нет каких-то предохранителей и сейчас они сделать ничего не могут. Приходится ждать, уже несколько дней», — сообщили сайту «Первый областной» местные жители.

Аварийные службы пообещали, что электричество появится в ближайшее время.

«На Крупской короткое замыкание. Заявок очень много, жителям надо потерпеть, мастера уже выехали», — прокомментировали ситуацию для сайта «Первый областной» в диспетчерской городский электрических сетей.

Напомним, что после бури, которая прошла 19 сентября, в Карталинском районе области даже ввели режим ЧС. Это было сделано, чтобы оперативнее восстановить все повреждения, которые нанесла стихия.