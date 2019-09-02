Жители Челябинска пожаловались на перебои с электричеством

420 человек сегодня утром остались без света.

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В Ленинском районе города Челябинска жильцы домов по адресу Гагарина, 30, Южный бульвар, 24 и гости города в отеле Аврора пожаловались на перебои с электричеством.

«Сегодня в 09.25 из-за повреждения кабельной линии электропередачи 10 кВ в смежных сетях потребителя произошло отключение электроэнергии в части Ленинского района Челябинска. Персонал Челябинских городских электросетей компании „Россети Урал“ — „Челябэнерго“ незамедлительно приступил к восстановлению электроснабжения по резервным схемам. В зону отключения попали частично жилые дома с населением 420 человек, расположенные по ул. Гончаренко, Гагарина, Агалакова, Дзержинского», — сообщает Марина Чернова, руководитель пресс-службы Челябэнерго.

В течение 30 минут с момента аварии работы по восстановлению электроснабжения были завершены.