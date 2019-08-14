Смерч оставил южноуральцев без электричества

Электроснабжение было отключено в Варне и Кыштыме.

На Южном Урале из-за гроз и сильного ливня без электричества осталось сразу несколько городов. Сегодня, 14 августа, ночью отключение электроэнергии произошло в Варне и Кыштыме.

В Варне 13 многоквартирных домов и еще 617 частных, в которых проживает более полутра тысяч человек, остались без света. Электроснабжение в них было восстановлено уже к обеду. В Кыштыме же от непогоды остались отрезанными от «цивилизации» 33 многоквартирных, а также 1302 частных дома.

«В связи с климатическими условиями, сильным дождем, было приостановлено электроснабжение. Без энергии остались несколько трансформаторных подстанций, всего без света остались 926 человек, в том числе один детский сад. Также электричества не было в поселке Тагинка, в поселке Косой мост. Без электроэнергии на Дальней даче остались три многоквартирных дома. В ночных условиях и при дожде проведение аварийно-восстановительных работ запрещено, поэтому работы начались в пять часов утра, выехали аварийные бригады и в поселок, и по городу. Частично электроснабжение было восстановлено утром», — сообщил первый заместитель главы Кыштыма Петр Мошкин.

В данный момент ведется работа над восстановлением электроэнергии в поселке Косой мост.