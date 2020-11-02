Пожар в ГКБ № 2 Челябинска прокомментировали в Кремле

Как заявил Дмитрий Песков, вопрос входит в компетенцию региональных властей.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал взрыв в челябинской ГКБ № 2. По словам представителя главы государства, в Кремле в курсе произошедшего в субботу, 31 октября, инцидента, однако этот вопрос находится в компетенции региональных властей.



«Да, мы знаем об этом из сообщений СМИ, и были доклады по линии ведомств. В остальном — это всё вопрос для руководства региона»,— передают слова Дмитрия Пескова РИА Новости.

Напомним, взрыв в больнице возле ЮУрГУ прогремел в субботу, 31 октября. Его эпицентром стала пристройка к зданию — кислородная будка. По предварительным данным, во время пожара разгерметизировались ёмкости, а огонь перекинулся на саму больницу и находящийся рядом жилой дом. Добавим, сейчас часть пациентов ГКБ № 2 распределена по другим больницам города, так, 61 пациент находится в первой городской больнице Челябинска.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». На контроль его поставил глава СК России Александр Бастрыкин.