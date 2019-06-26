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/ В Копейске дикие животные уничтожают домашние хозяйства

В Копейске дикие животные уничтожают домашние хозяйства

Как предотвратить бешенство, рассказали ветеринары.
сегодня в 18:10
  |  Происшествия

Бродячие звери уничтожили выводок домашних животных в Копейске. Десяток мертвых куриц нашел на своем участке житель поселка Кадровик Дмитрий Ерохин. Как рассказал сам мужчина, их тела были раскиданы по всему двору.

Трое лежало внутри стайки, трое рядом, и по одной, одна метров пять от меня, один петух, разодранный практически на части, лежал под кустом возле забора. Дом купили недавно, ни петель, ничего не было, смонтировали под стайку, после этого петли повесили, поставили замки и щеколды. — отметил Дмитрий Ерохин.

Проблема существует уже не первый год. Так, другая жительница Копейска, Наталья Михина, за одну ночь осталась без почти полсотни бройлерных кур. Женщина рассказала, что вся земля была посыпана перьями, а все курицы — погрызаны.

На спинах были следы укусов, несколько проколов, а по бокам у некоторых курей были дыры. Из 41 курицы осталось в живых только 5, но ни одной из них не удалось выжить. Они со временем начали болеть. — рассказала Наталья Михина.
Опасность для домашнего хозяйства представляют даже небольшие раны. Большинство из бродячих животных заражены бешенством, которое не поддается лечению. Есть только профилактические меры при помощи вакцинации. Ее бесплатно предоставляет Красноармейская ветеринарная станция. Главный ветврач учреждения Вячеслав Кузнецов подчеркнул, что в случае контакта домашнего животного с бешеным необходимо об этом ветеринарного специалиста, который выедет на место инцидента. Далее будет проведены меры по профилактике бешенства.

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Комментарии

Марина Стрельчик
22:17, 26.06.2019
У нас в деревни есть 2 бродячие собаки. Дерут курей, гусей и ни кто никаких мер не принимает. Участковый говорит что это глава поселения должна этим заниматься. А глава говорит пасите свою птицу. Что делать подскажите?

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