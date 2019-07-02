/ Парень и девушка упали на дно карьера в Челябинске

На берег их смогли доставить на надувной лодке.

Неосторожные челябинцы, прогуливаясь по карьеру «Изумрудный», оказались в беде. Пара сорвалась с берега вечером 1 июля. Это заметили очевидцы, сразу же обратившись в диспетчерскую службу. Прибывшие на место спасатели увидели, что 20-летний парень и 21-летняя девушка упали в сухую часть карьера.

Самостоятельно пострадавшие выбраться не могли. В результате падения мужчина получил черепно-мозговую травму, а у женщины выявлен перелом ноги. Эвакуация на носилках наверх была невозможна из-за особенностей склона,— сообщили сайту «Первый областной» в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

В итоге пострадавших перевезли по водной части карьера на надувной лодке, а затем передали бригаде скорой помощи.

Отметим, что Изумрудный карьер запрещен для купания.