Жители Копейска гуляли по горевшему ТРК, игнорируя запах гари

Людей не вывели из торгового комплекса.

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В одном из крупнейших торговых комплексов Копейска произошло возгорание, на которое, впрочем, никто, кроме пожарных, не отреагировал. В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали, как местные жители спокойно совершали покупки, не обращая внимания на устойчивый запах гари.

Инцидент произошёл вчера, 25 февраля, в 16:11 в ТРК «Слава». Звонок поступил на телефон пожарно-спасательной части Копейска, и спасатели сразу же отправились на вызов по повышенному номеру сложности — ведь в трёхэтажном здании могли находиться тысячи людей. Но, прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что комплекс работает в обычном режиме, несмотря на запах гари.

«Бойцов-пожарных никто не встретил, как того требуют правила. Магазин „Спар“ в этот момент не работал, противопожарные рольставни были опущены, как положено. Но остальная часть комплекса работала в обычном режиме»,— рассказали в ведомстве.

Очаг пожара был обнаружен в одном из подсобных помещений на площади одного квадратного метра. Предварительная причина — проведение сварочных работ, в результате которых загорелись вещи, бывшие в употреблении. Сами сварщики уже успели потушить пожар до прибытия сотрудников МЧС.

«Сейчас остаются открытыми два вопроса: предпринимал ли персонал какие-то меры к эвакуации посетителей и персонала комплекса и что сподвигло копейчан продолжать делать свои дела в торговом комплексе, где чувствуется запах дыма»,— добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

На данный момент выясняется, какие нарушения были допущены при проведении огневых работ.