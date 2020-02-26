Риск ДТП повышен: трассы Челябинской области засыпает снегом

Осадки идут на юге региона.

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Южноуральские дороги засыпает снегом. Сложная ситуация сейчас установилась на юге Челябинской области — в Кизильском районе. Непогода сегодня накроет весь регион.

Из-за снега и гололедицы растёт риск ДТП, предупреждают в Госавтоинспеции. На магистралях выставили дополнительные наряды ДПС. Они будут следить за безопасностью и помогать водителям в случае ЧП.

«При таких погодных условиях из-за резкого снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, что создает аварийные ситуации на дороге», — сообщают в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

Дорожные инспекторы просят водителей не выезжать на южные трассы. Если же поездку нельзя отложить, нужно соблюдать дистанцию между машинами и не превышать скорость.

На всей территории области сегодня ожидаются снегопады, местами очень сильные и с дождём. Температура воздуха составит −2, +3 градуса. Завтра осадки ожидаются вновь — но уже в отдельных районах.