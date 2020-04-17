Челябинцы вновь пожаловались на запах гари в городе

Министерство экологии разбиралось в природе его появления.

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Теплая погода несет за собой большую опасность. Ведь сейчас полно сухой травы, а пожар может возникнуть даже от окурка. И именно человеческий фактор повлиял на возникновение пожаров в Сосновском, Красноармейском и Еткульском районах.

Эти районы располагаются вокруг Челябинска, поэтому неудивительно, что в столице Южного Урала почувствовали стойкий запах гари. Как рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, пожары распространяются очень быстро из-за сильного ветра. Но сотрудники МЧС оперативно тушат возникающие очаги.

«Недостатка техники и людских ресурсов нет, как и нет угрозы населенным пунктам. Я еще раз призываю людей оставаться дома в период коронавируса и выходить на улицу в случае острой необходимости. Если в этот период вы работаете, то после работы необходимо находиться дома. Отдых на природе, поездки с целью охоты, рыбалки и туризма — все это нарушение режима самоизоляции. Если вы едете по дороге, то не стоит выбрасывать спички или сигареты в окно», — отметил Виталий Безруков.

Также замминистра экологии призвал южноуральцев, которые самоизолировались на своих дачах, не сжигать сухую траву. Ведь это также может привести к пожарам.