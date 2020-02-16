На пожаре в Усть-Катаве погибли два человека

В МЧС просят соблюдать технику безопасности.

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Возгорание возникло в частном доме на улице Стадионная. К моменту прибытия пожарных горело 70 квадратных метров здания, крыша дома уже рухнула, полностью выгорела и веранда. Очаги возгорания были обнаружены внутри и снаружи здания.

«В процессе ликвидации огня, в доме нашли тела двух женщин 1965 и 1939 года рождения. До приезда огнеборцев один из жильцов смог покинуть горящий дом, получив при этом термические ожоги», — информируют в главном управлении МЧС России по Челябинской области.

Пожар тушили 13 сотрудников МЧС и 3 единицы техники. Отделом дознания начата проверка, причина пожара пока не установлена.

В связи с этим, в МЧС призывают соблюдать технику безопасности: следить за электропроводкой, не пользоваться самодельными электроприборами, не перегружать сеть, очищать печные дымоходы, не злоупотреблять алкогольными напитками, не оставлять маленьких детей без внимания.