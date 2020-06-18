Жители Екатеринбурга выманили у челябинцев более 38 миллионов рублей

Свои махинации они осуществляли на протяжении 8 месяцев.

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Трое жителей Екатеринбурга решили пожить красиво. Осуществить свои мечты решили легким способом. Коммерческая идея, которая пришла им в голову, оказалась довольно прибыльной. Стартаперы решили организовать продажу дизельного топлива. Для этого они создали подставную фирму ООО Топливная компания «Экспром-ТрансОйл», чтобы создать видимость реальной платежеспособности.

Мошенники действовали на протяжении 8 месяцев — с сентября 2016 года по май 2017. Они разработали коммерческое предложение для компаний и изготовили поддельные документы на поставку дизеля. Две компании согласились на условия злоумышленников и перевели им авансовые платежи. Только вот по итогу не оказалось ни топлива, ни денег.

В итоге ущерб принесен якутской золотодобывающей организации — ООО Артель Старателей «Дражник» на сумму чуть более 34 миллионов и ООО Рудник «Дуэт» на сумму 4 миллиона 374 тысячи рублей. К моменту, когда до мошенников добрались правоохранительные органы, деньги они успели потратить.

«Приговором Центрального районного суда города Челябинска ранее не судимые три жителя г. Екатеринбурга признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Судебный орган назначил наказание мужчинам в виде 3 лет лишения свободы каждому в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших в полном объеме.