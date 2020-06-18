Яхта «Челябинск» сломалась в Тихом океане

На судне вблизи Новой Каледонии находится депутат ЗСО.

Послушать 00:00

Яхта «Челябинск» на которой вместе со своим экипажем в кругосветную экспедицию отправился депутат законодательного собрания Челябинской области Владимир Горнов застряла в Тихом океана. Причиной стала поломка двигателя.



Путешествие Владимира Горнова на «Челябинске» началось в декабре прошлого года. За экспедицией следят представители южноуральского отделения Русского географического общества. Как отмечают его представители ещё 28 мая яхта должна была прибыть в Новою Каледонию на дозаправку и мелкий ремонт, однако обнаружилась неисправность двигателя.

«Кроме того, эпидемия коронавируса осложняет правила доступа на берег; усложнились правила получения островных виз. В результате до сегодняшнего дня яхта Челябинск пребывает в Новой Каледонии; со дня на день ожидают прибытие запасных частей для двигателя»,— рассказали «Первому областному» в Челябинском отделении Русского географического общества.

Сообщается, что поломка и вынужденный простой не сказались на моральном духе команды. Сейчас на «Челябинске» налажен распорядок быта и посещения заправочной станции на берегу, а старший помощник Алексей Зайнуллин смастерил краболовку. В его планах разнообразить меню.

Отметим, что на экспедицию южноуральцев обратили внимание в Французском географическом обществе. Его президент Жан-Роберт Питте написал письма Челябинскому отделению Русского географического общества и главе префектуры на острове Макемо.