За мошенничество в крупном размере будут судить челябинку

Женщина обманом выманивала деньги у новой знакомой, завлекая выгодным предложением.

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В Челябинске женщина, находясь на лечении в больнице, познакомилась с другой челябинкой, которая пообещала ей помочь приобрести автомобиль по более низкой цене. Поддавшись уговорам новой знакомой, женщина не только не приобрела автомобиль по выгодной стоимости, но и лишилась крупной суммы. Подробнее сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошёл в марте 2018 года. Как выяснило следствие, новая знакомая потерпевшей сообщила, что у неё есть знакомый сотрудник судебных приставов и может помочь женщине приобрести автомобиль марки «Mitsubishi Outlander» по сниженной стоимости. Однако для этого нужно предварительное бронирование, а чтобы оно произошло, нужно перечислить в кассу судебных приставов 180 тысяч рублей.

Поверив сказанному, женщина перевела нужную сумму на указанную карту, которая была оформлена на другого человека, но была в распоряжении мошенницы. Но этого ей показалось недостаточно: она заверила потерпевшую, что необходимо внести предоплату за сам автомобиль, автостоянку, её лечение и лечение её сына. Нужную сумму мошенница получила.

«В результате преступных действий потерпевшей был причинен ущерб на общую сумму более 412 тысяч рублей. Прокуратурой Ленинского района города Челябинска утверждено обвинительное заключение в отношении женщины, обвиняемой по части 2 статьи 159 УК РФ „мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину“ и части 3 статьи 159 УК РФ „мошенничество, совершенное в крупном размере“»,— сообщили в ведомстве.

Материалы дела направлены в суд Ленинского района города Челябинска для рассмотрения по существу.