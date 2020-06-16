Доверчивая копейчанка отдала мошенникам более миллиона рублей

Несмотря на предупреждения, граждане по-прежнему становятся жертвами обмана.

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Как бы ни предупреждали граждан сотрудники правоохранительных органов о способах мошенничества, практически каждый день выявляются слишком доверчивые люди, которые становятся жертвами крупного обмана.

Одной из самых старых схем мошенничества является та, где телефонным звонком объявляется, что родственник человека попал в беду. И она до сих пор довольно уверено работает.

Именно по такой схеме жительница Копейска 1962 года рождения лишилась более миллиона рублей. Ей сообщили, что ее сын совершил ДТП, в результате которого погиб человек. И чтобы избежать тюремного срока необходимо срочно передать крупную сумму денег. Также звонившие мошенники сказали женщине не звонить сыну и не отвечать на его телефонные звонки.

Таким образом, доверчивая женщина и ее муж сняли наличные сбережения в банках, заняли недостающую сумму у родственников и по указанию звонивших, разложили деньги в указанные злоумышленниками места в разных частях города. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 114 тысяч рублей.

К слову, сын потерпевшей действительно пытался связаться с родителями в течение всего того злополучного дня, но они не брали трубку из-за предварительных указаний мошенников. Лишь когда он самостоятельно вечером приехал к ним домой, копейчане поняли, что их обманули мошенники и обратились за помощью в местное отделение полиции.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления и установление лиц, причастных к его совершению», — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, чтобы не стать жертвами мошенников, необходимо быть бдительными. Во всех случаях, вызывающих подозрение об обмане, необходимо обратиться в полицию.