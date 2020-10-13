800 тысяч рублей похитили мошенники у южноуральцев

Злоумышленники представлялись сотрудниками банка.

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Больше 800 000 рублей лишились граждане Челябинской области, ставшие жертвами телефонных мошенников. Деньги у южноуральцев похитили «сотрудники банка».



От действий злоумышленников пострадали жители Копейска, Кыштыма и Троицка. Как рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, заявителям позвонили неизвестные с сообщением, что с их счетов могут украсть деньги.

«Чтобы сохранить сбережения, их необходимо снять и положить на резервный счет. Потерпевшие доверились незнакомцам и продиктовали все данные банковских карт и информацию, поступившую в смс-сообщениях. Таким образом пострадавшие отправили на счета, подконтрольные злоумышленникам, 200 000 и 550 000 рублей. Аналогичная ситуация произошла с жительницей Кыштыма, которой поступил звонок от лже-сотрудника службы безопасности банка. Женщина выполнила все указания и лишилась 32 000 рублей»,— рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

С похожей жалобой в полицию обратился еще один житель Кыштыма. Потерпевший рассказал, что с ним по телефону связался «сотрудник правоохранительных органов». Он сообщил, что мужчине положена компенсация за покупки БАДов, но для получения денег нужно заплатить комиссию за перевод.

«Доверившись злоумышленнику, гражданин продиктовал данные своей банковской карты, а также код на оборотной стороне, вследствие чего у мошенника появился доступ к онлайн-банку пострадавшего. В итоге с карты кыштымца было списано более 11 000 рублей»,— добавили представители полиции.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 159 («Мошенничество») Уголовного кодекса России. По ним преступники могут получить 5 и 6 лет лишения свободы. Сейчас расследованием дела занимаются полицейские.