В Магнитогорске мошенники выманили у страховых компаний более 7,8 миллиона рублей

Уголовное дело, возбуждённое против преступной группы, направлено в суд.

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В Магнитогорске Челябинской области будут судить сразу 12 южноуральцев. Все они замешаны в деле о мошенничестве в сфере страхования и принесли нескольким компаниям значительный ущерб. Подробнее рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Известно, что злоумышленники на протяжении двух лет, начиная с 2015 года, намеренно совершали ДТП с уже повреждёнными автомобилями в Челябинской области и Республике Башкортостан, а затем обращались в страховые компании с требованием возместить затраты на восстановление автомобилей согласно договору ОСАГО.

На удочку мошенников попались 7 страховых компаний Магнитогорска. Они выплатили злоумышленникам около 7,8 миллиона рублей.

«Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, предусмотренному частями 2, 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере“). В ходе расследования обвиняемыми частично возмещен причиненный ущерб на сумму около 3 миллионов рублей»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь разбираться в уголовном деле предстоит Орджоникидзевскому районному суду Магнитогорска.